Датчанин попал в книгу рекордов Гинесса, спев сыну песню на 521 языке

Датчанин Филип Халлун установил рекорд по количеству языков, использованных в одной песне, благодаря композиции «I love you», которую он посвятил своему сыну Уильяму. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
На день рождения сына Халлун подготовил уникальный подарок — песню, в которой он выразил свои чувства словами «Я тебя люблю» на 521 языке. Это количество языков было выбрано не случайно, оно связано с датой рождения Уильяма — 21 мая.
Филип отметил, что самым сложным аспектом работы над песней было убедиться в правильности произношения на всех языках и добиться плавного и гармоничного звучания.
— Поскольку в песне слова — это «Я тебя люблю» на всех языках мира, мое послание ему в том, что я всегда буду любить его, что бы ни случилось, на любом языке, — рассказал музыкант.
Он добавил, что мелодия на гитаре, которая используется в песне, является небольшим фрагментом, который он написал для сына еще до его появления на свет, и всегда играл ее как до, так и после рождения Уильяма.
Халлун подчеркнул, что хотя песня первостепенно посвящена его сыну, она также написана и для людей по всему миру, которым необходимо услышать слова «Я тебя люблю». Он пожелал, чтобы песня и рекорд «стали мантрой, которая приносит любовь в сердца тех, кому она нужнее всего», говорится в материале.
Получившаяся композиция «I Love You» длится более 23 минут и уже собрала более миллиона прослушиваний на YouTube.
