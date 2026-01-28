Ричмонд
В России придают особое знание дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин

Путин: в России придают особое знание дню памяти жертв Холокоста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду принял главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Путин отметил, что в эти дни весь мир вспоминает жертв Холокоста.

«Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — сказал российский лидер.