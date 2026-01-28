Промоутер Сиеста положительно оценил возвращение Тайсона Фьюри в бокс

Возвращение британца Тайсона Фьюри в бокс будет полезно для этого вида спорта. Об этом заявил известный промоутер Ал Сиеста в беседе с championat.com.
«Такие большие фигуры и селебрити, как Фьюри, всегда полезны для бокса», — сказал он.
Сиеста назвал Фьюри отличным шоуменом, отметив, что боксер — «уникум». Возвращение британца в спорт только приветствуется, добавил собеседник.
Британский боксер Тайсон Фьюри вернется на ринг 11 апреля, чтобы сразиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
Тайсону Фьюри 37 лет, он дважды становился чемпионом мира. В своем последнем бою в декабре 2024 года британец проиграл украинцу Александру Усику.