Промоутер Сиеста положительно оценил возвращение Тайсона Фьюри в бокс

Известный промоутер Ал Сиеста заявил, что возвращение британца Тайсона Фьюри в большой спорт будет полезно для бокса.

Источник: Аргументы и факты

Возвращение британца Тайсона Фьюри в бокс будет полезно для этого вида спорта. Об этом заявил известный промоутер Ал Сиеста в беседе с championat.com.

«Такие большие фигуры и селебрити, как Фьюри, всегда полезны для бокса», — сказал он.

Сиеста назвал Фьюри отличным шоуменом, отметив, что боксер — «уникум». Возвращение британца в спорт только приветствуется, добавил собеседник.

Британский боксер Тайсон Фьюри вернется на ринг 11 апреля, чтобы сразиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Тайсону Фьюри 37 лет, он дважды становился чемпионом мира. В своем последнем бою в декабре 2024 года британец проиграл украинцу Александру Усику.