УК из Таганрога возглавила антирейтинг по задолженности за электроэнергию

Управляющая компания из Таганрога возглавила антирейтинг должников по итогам 2025 года. Список составили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Таганрогская «управляйка» возглавила рейтинг из-за долга в 3 млн рублей за 30 расчетных периодов.
При этом наибольшая сумма оказалась у другой такой же организации из Ростова-на-Дону — 5,7 млн рублей за шесть неоплаченных расчетных периодов. Всего же в энергокомпании зафиксировали 69 должников, за год перечень пополнили 24 УК из Азова, Батайска, Волгодонска, Белокалитвинского, Неклиновского и Миллеровского районов.
Общей объем задолженности составил 70,6 млн рублей.
В то же время по итогам прошлого года ряд организаций исключили из антирейтинга в связи с лишением лицензий. В их числе компании из Таганрога и Ростова-на-Дону.
