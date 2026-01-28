Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине 1 февраля

— На прошлой неделе в ОАЭ состоялась встреча, которая впервые за много лет прошла в трехстороннем формате при участии США. Там были Джаред (Кушнер — прим. «ВМ») и Стивен Уиткофф, а также представители России и Украины. Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате, — отметил он.