Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине 1 февраля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля. Об этом в среду, 28 января, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

— На прошлой неделе в ОАЭ состоялась встреча, которая впервые за много лет прошла в трехстороннем формате при участии США. Там были Джаред (Кушнер — прим. «ВМ») и Стивен Уиткофф, а также представители России и Украины. Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате, — отметил он.

По его словам, присутствие американской стороны возможно на предстоящих переговорах, однако в этот раз представлять ее будут не Уиткофф и Кушнер, пишет ТАСС.

В этот же день Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, эти гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой эти меры «бесполезны».

Также 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту между делегациями России, США и Украины пройдет 1 февраля в арабском Абу-Даби.

