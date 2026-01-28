Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России

«Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России. И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям», — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности, раввином Александром Бородой.