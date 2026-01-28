Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России

Путин: устойчивость России зависит от взаимодействия людей разных конфессий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Устойчивость и стабильность России зависит от того, как взаимодействуют разные конфессии страны, заявил президент России Владимир Путин.

«Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России. И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям», — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности, раввином Александром Бородой.