Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Устойчивость и стабильность России зависит от того, как взаимодействуют разные конфессии страны, заявил президент России Владимир Путин.
«Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России. И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям», — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности, раввином Александром Бородой.