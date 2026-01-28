Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к полному вовлечению Европы в переговоры по Украине. В личном аккаунте в социальной сети французский лидер заявил, что европейские представители должны быть неотъемлемой частью процесса урегулирования.
Макрон рассказал, что провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе контактов политики обсудили трехсторонние переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу.
«Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — написал Макрон в соцсети.
Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы не использовали возможность внести реальный вклад в урегулирование на Украине. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, европейцы громко говорят о невозможности обсуждать мирные договоренности без их участия. Однако именно они несут ответственность за провал предыдущих попыток урегулирования.