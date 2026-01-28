Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы не использовали возможность внести реальный вклад в урегулирование на Украине. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, европейцы громко говорят о невозможности обсуждать мирные договоренности без их участия. Однако именно они несут ответственность за провал предыдущих попыток урегулирования.