СМИ: Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу в связи с отсутствием электроэнергии и отопления в домах. Об этом в среду, 28 января, сообщили украинские СМИ.
По информации журналистов, тепла в домах Троещины — части Деснянского района украинской столицы, где проходит митинг, нет уже более недели.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 28 января 639 многоквартирных домов Киева остаются без теплоснабжения, передает ТАСС.
Ранее энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, что около 600 тысяч жителей Киева уехали из украинской столицы из-за энергетического кризиса. По его словам, наиболее проблемными остаются дома с размороженными системами отопления: там теплоноситель не был слит вовремя, из-за чего поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене.
24 января Кличко сообщил, на левом берегу Днепра в Киеве были зафиксированы перебои с отоплением и водоснабжением. Ранее он также высказался, что город ожидает гуманитарная катастрофа. Он уточнил, что угрозу катастрофы усугубляет ситуация с отоплением и инфраструктурой.