СМИ: Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Ранее энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, что около 600 тысяч жителей Киева уехали из украинской столицы из-за энергетического кризиса. По его словам, наиболее проблемными остаются дома с размороженными системами отопления: там теплоноситель не был слит вовремя, из-за чего поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене.