«Кормим чужих, а наши нищенствуют»: Вика Цыганова призвала закрыть бутики и наказать «Рандеву» санкциями

«У нас идёт СВО, понятно, и я человек, который всю жизнь поддерживает свой народ. Владельцы магазина даже не шевелятся, чтобы нам что-то разъяснить. Давайте примем решение, закроем этот магазин, чтобы они ушли с нашего рынка. Мы не голые ходим, на самом деле хорошая обувь носится долго, хотя я могу тоже навлечь гнев на тех, кто является потребителем. Я лучше своё буду использовать и помогать своим, чем кормить чужих, иначе они придут и заберут у нас всё, что есть. Своих надо только кормить, своих людей, свои предприятия», — отметила исполнительница.