«Кормим чужих, а наши нищенствуют»: Вика Цыганова призвала закрыть бутики и наказать «Рандеву» санкциями

Помните, был такой знаменитый Козьма Прутков, он говорил: «Зри в корень». В данном случае после этого корпоратива давайте мы повздыхаем и скажем: «Бедные сотрудники». Я им искренне посочувствую. Я понимаю, что вся Россия живёт не впроголодь. И на их деньги, этих сотрудников с маленькой зарплатой, вот такие Куршевели и устраиваются.
Вика Цыганова.
Певица.
Артистка призвала ввести санкции в отношении торговой сети и поставить вопрос о её закрытии перед Госдумой и профильными министерствами. Она выразила негодование, почему страна кормит «чужих», пока сами граждане нищенствуют, ведь, как выяснилось, Бахчинян сейчас ведёт бизнес в Европе. При этом на территории Франции он ведёт коммерческую деятельность в статусе гражданина Кипра. Более того, под контролем предпринимателя несколько фирм, работающих на французском рынке. Вместо обогащения данного бренда, по мнению Цыгановой, следует открывать отечественные предприятия и заводы.
«У нас идёт СВО, понятно, и я человек, который всю жизнь поддерживает свой народ. Владельцы магазина даже не шевелятся, чтобы нам что-то разъяснить. Давайте примем решение, закроем этот магазин, чтобы они ушли с нашего рынка. Мы не голые ходим, на самом деле хорошая обувь носится долго, хотя я могу тоже навлечь гнев на тех, кто является потребителем. Я лучше своё буду использовать и помогать своим, чем кормить чужих, иначе они придут и заберут у нас всё, что есть. Своих надо только кормить, своих людей, свои предприятия», — отметила исполнительница.
Цыганова также призналась, что её искренне жаль сотрудников данной сети бутиков. Однако задавать вопросы о произошедшем следует непосредственно Бахчиняну, поскольку каждый человек впоследствии должен ответить за свои поступки. По словам певицы, та скандальная вечеринка на совести владельца. Этот поступок артистка назвала аморальным и безнравственным, но самим владельцам на это откровенно плевать.
Читайте полное расследование деятельности Бахчиняна по этой ссылке.
Напомним, что обувная сеть Rendez-Vous устроила роскошный пресс-тур во французском Куршевеле, приуроченный к своему 25-летнему юбилею. Стоимость мероприятия, по некоторым данным, превысила 30 миллионов рублей, что больше совокупной четырёхлетней прибыли её французского бутика. Празднование проходило на территории дорогого горного отеля, куда около 14 инфлюенсеров доставляли частными вертолётами. Для гостей организовывали профессиональные фотосессии, в подготовке которых было задействовано порядка десяти сотрудников компании. Чистая прибыль французского подразделения сети за последние четыре года составила лишь около 307 тысяч евро, что эквивалентно приблизительно 28 миллионам рублей. При этом 2022 и 2023 финансовые годы и вовсе завершились для предприятия с убытками.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.