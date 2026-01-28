Рубио: Переговорщики по Украине сократили разногласия по вопросу территорий

Вопрос территориального урегулирования в контексте украинского кризиса остается нерешенным, хотя разногласия постепенно сокращаются. Об этом в среду, 28 января, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.
— Я думаю, что остается один вопрос, с которым вы все знакомы, а именно территориальный. Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу, — пояснил Рубио.
Он отметил, что достижение договоренностей в этом направлении по-прежнему связано с серьезными трудностями. Несмотря на то что этот вопрос по-прежнему представляется из себя «пропасть», по его словам, переговорщикам «по крайней мере» удалось сузить общий круг вопросов до одного центрального, передают «Известия».
По данным западных СМИ, американская делегация обсуждает гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию на переговорах в Москве. После этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса.
После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет именно о территориях. Однако, по его словам, Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от территорий.