Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг

В пятницу, 30 января, ожидается преимущественно без осадков, только на юге Беларуси возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −8°С (на юго-западе) до −23°С (на севере), днем — от −10 до −17°С, на юге — до −9°С.