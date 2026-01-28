Ричмонд
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг

По информации Белгидромета, в ближайшие дни в республике после оттепели заметно похолодает.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг в связи с гололедицей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 29 января погодные условия в стране будет формировать атмосферный фронт, за которым в республику начнет поступать холодная и неустойчивая масса воздуха.

«Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки — снег и мокрый снег. Во многих районах ожидается гололед, на дорогах — гололедица», — сказали в Белгидромете.

В течение суток температура составит от 0 (на юге) до −13°С (на севере), при этом атмосферное давление будет расти.

В последующие двое суток в стране похолодает из-за антициклона с центром над Финляндией, который сформирован в арктической воздушной массе.

В пятницу, 30 января, ожидается преимущественно без осадков, только на юге Беларуси возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −8°С (на юго-западе) до −23°С (на севере), днем — от −10 до −17°С, на юге — до −9°С.