УЕФА отказал ПАОК в переносе матча после гибели болельщиков в ДТП

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу греческого клуба ПАОК о переносе матча общего этапа Лиги Европы из-за гибели болельщиков, сообщает Hellas Football.
«УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча против “Лиона”, несмотря на трагические новости. “Лион” объявил, что в четверг на их стадионе состоится мемориальное мероприятие», — сказано в публикации.
Отметим, встреча ПАОКа и французского «Лиона» должна пройти 29 января.
Как сообщалось ранее, в Румынии микроавтобус с десятью болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовым автомобилем. В результате семеро из них погибли, трое получили травмы.