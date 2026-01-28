Ричмонд
Юрист Майкл Леброн сравнил НАТО с зельем от вампиров и объяснил, почему

Юрист и медиааналитик Майкл Леброн, известный также как Лайонел, сравнил действия Североатлантического альянса (НАТО) с использованием защитного зелья от вампиров. Своим мнением он поделился в программе Рика Санчеса на телеканале RT.



— НАТО — это как если бы я продал вам зелье против вампиров. Я беру с вас 100 долларов, вы носите эту штуку и говорите: «Хочу вернуть деньги». Я говорю: «Но оно же работает! Вы разве в последнее время сталкивались с вампирами? Нет!» — передает слова эксперта Telegram-канал RT.

20 января глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждают возможность закрытия НАТО. По его словам, Североатлантический альянс в настоящее время находится в глубочайшем кризисе. Он отметил, что это связано с тем, что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну альянса.

Также еще в 2022 году сенатор РФ Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали жертвами удава Каа в сказке о Маугли. Так политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток.

