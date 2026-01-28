Суд арестовал детей депутата Госдумы Дорошенко по иску о мошенничестве

Ранее судебные приставы в рамках обеспечения иска уже накладывали арест на имущество основных фигурантов. Согласно данным, на детей депутата зарегистрированы доли в уставных капиталах ряда компаний, включая ООО «Северское ДРСУ», ООО ПКФ «ДТК» и ООО «Амра-Лайн». Эти организации, как указано в иске, аффилированы с ответчиками и заключали контракты на дорожные работы. Как утверждается в материалах дела, Андрей Дорошенко, используя своё положение и связи с Анатолием Вороновским, способствовал повышению прибыльности принадлежащих ему компаний за счёт средств государственного бюджета.