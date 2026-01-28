Суд арестовал детей депутата Госдумы Дорошенко по иску о мошенничестве

Как следует из картотеки судебных дел, детям депутата инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.
Иск Генпрокуратуры направлен на обращение в доход государства активов экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, а также парламентария Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в деле проходят 30 ответчиков и 19 третьих лиц, включая упомянутых Эльдара и Милану Дорошенко.
Ранее судебные приставы в рамках обеспечения иска уже накладывали арест на имущество основных фигурантов. Согласно данным, на детей депутата зарегистрированы доли в уставных капиталах ряда компаний, включая ООО «Северское ДРСУ», ООО ПКФ «ДТК» и ООО «Амра-Лайн». Эти организации, как указано в иске, аффилированы с ответчиками и заключали контракты на дорожные работы. Как утверждается в материалах дела, Андрей Дорошенко, используя своё положение и связи с Анатолием Вороновским, способствовал повышению прибыльности принадлежащих ему компаний за счёт средств государственного бюджета.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.