Суд арестовал детей депутата Госдумы Дорошенко по иску о мошенничестве

Суд в Краснодарском крае вынес решение об аресте Эльдара и Миланы Дорошенко, детей депутата Государственной думы Андрея Дорошенко. Они привлечены в качестве ответчиков по масштабному антикоррупционному иску Генпрокуратуры России к бывшему парламентарию Анатолию Вороновскому. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона.

Источник: Life.ru

Как следует из картотеки судебных дел, детям депутата инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

Иск Генпрокуратуры направлен на обращение в доход государства активов экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, а также парламентария Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в деле проходят 30 ответчиков и 19 третьих лиц, включая упомянутых Эльдара и Милану Дорошенко.

Ранее судебные приставы в рамках обеспечения иска уже накладывали арест на имущество основных фигурантов. Согласно данным, на детей депутата зарегистрированы доли в уставных капиталах ряда компаний, включая ООО «Северское ДРСУ», ООО ПКФ «ДТК» и ООО «Амра-Лайн». Эти организации, как указано в иске, аффилированы с ответчиками и заключали контракты на дорожные работы. Как утверждается в материалах дела, Андрей Дорошенко, используя своё положение и связи с Анатолием Вороновским, способствовал повышению прибыльности принадлежащих ему компаний за счёт средств государственного бюджета.

