Рубио: Публичность переговоров по Украине оказывает давление на стороны диалога

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что публичность переговоров по Украине оказывает давление на стороны контактов. По словам американского политика, закрытый формат встречи помогает этого избежать. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед комитетом Сената.
«Участвующим сторонам проще искать гибкость по тем или иным вопросам, если они не обсуждаются на постоянной основе в публичном пространстве», — отметил Рубио.
По его словам, публичность оказывает на стороны переговоров внутреннее политическое давление. При этом Рубио рассказал, что процесс урегулирования на Украине в настоящий момент свелся к одному вопросу, связанному с территориями.
Ранее KP.RU сообщал, что Кремль не планирует обсуждать отдельные положения повестки переговоров по Украине в публичном поле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говорить о вопросах, стоящих на повестке дня, некорректно.