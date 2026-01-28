Больше никаких слонов: Туристов на Бали лишили популярного развлечения

На Бали закрывают аттракционы с катанием на слонах по требованию министерства лесного хозяйства Индонезии. Местные власти предупреждают об отзыве разрешений при игнорировании требований. Больше популярного развлечения в тропическом раю не будет, как сообщает SCMP.