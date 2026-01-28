Больше никаких слонов: Туристов на Бали лишили популярного развлечения

На Бали закрывают аттракционы с катанием на слонах по требованию министерства лесного хозяйства Индонезии. Местные власти предупреждают об отзыве разрешений при игнорировании требований. Больше популярного развлечения в тропическом раю не будет, как сообщает SCMP.
«Благополучие животных — наш главный приоритет. Мы приняли это решение, чтобы улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», — заявила менеджер по связям с общественностью Балийского зоопарка Эмма Кристиана Чандра.
Инициативу реализует агентство BKSDA Bali, усилив мониторинг и потребовав перехода к более этичному туризму. Пять крупных объектов уже прекратили экскурсии: Балийский зоопарк, парк Таста Табанан и «Слоновий парк Мэйсона».
Ранее KP.RU сообщил, что на Бали запретили туристам пользоваться пластиковыми пакетами и лазать по определенным деревьям.