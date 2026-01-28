Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше никаких слонов: Туристов на Бали лишили популярного развлечения

Власти Бали запретили туристам кататься на слонах.

Источник: Комсомольская правда

На Бали закрывают аттракционы с катанием на слонах по требованию министерства лесного хозяйства Индонезии. Местные власти предупреждают об отзыве разрешений при игнорировании требований. Больше популярного развлечения в тропическом раю не будет, как сообщает SCMP.

«Благополучие животных — наш главный приоритет. Мы приняли это решение, чтобы улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», — заявила менеджер по связям с общественностью Балийского зоопарка Эмма Кристиана Чандра.

Инициативу реализует агентство BKSDA Bali, усилив мониторинг и потребовав перехода к более этичному туризму. Пять крупных объектов уже прекратили экскурсии: Балийский зоопарк, парк Таста Табанан и «Слоновий парк Мэйсона».

Ранее KP.RU сообщил, что на Бали запретили туристам пользоваться пластиковыми пакетами и лазать по определенным деревьям.