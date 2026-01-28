Актёр сериала «Застава» Анатолий Креженчуков скончался в возрасте 74 лет

Ранее Life.ru писал, что на 75-м году жизни умер режиссёр, сценарист и оператор Олег Массарыгин. Прощание с кинематографистом пройдёт в столице в последний день января. В полдень в храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в Крылатском, состоится отпевание. Мастер документального и игрового кино оставил после себя обширную фильмографию. Среди наиболее узнаваемых названий — «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Татьянин день», а также спортивная драма «Самбо-70».