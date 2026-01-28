Иран объявил о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. С таким заявлением в среду, 28 января, выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
— Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война (в июне 2025 года — прим. «ВМ»), второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу, — заявил он.
Гарибабади подчеркнул, что события, происходящие вокруг Ирана в настоящее время, являются началом новой фазы конфликта. Он заявил, что, хотя противники Тегерана изменили тактику, в этой фазе они «так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих».
Иранский дипломат также отметил, что Тегеран никогда не стремился к войне и не желает ее сейчас, однако считает важным уметь «постоять за себя». Он заверил, что Иран не прекратит укреплять свою оборону, даже если будет достигнут прогресс на дипломатической арене, передает ТАСС.
В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется вторая армада кораблей Вашингтона.
США планируют нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом 26 января сообщил портал Middle East Eye. По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Но нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.