Иран объявил о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

Иранский дипломат также отметил, что Тегеран никогда не стремился к войне и не желает ее сейчас, однако считает важным уметь «постоять за себя». Он заверил, что Иран не прекратит укреплять свою оборону, даже если будет достигнут прогресс на дипломатической арене, передает ТАСС.