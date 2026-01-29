Петербургские вузы выводят студентов на новый рынок труда

Число студентов в Петербурге ежегодно растет: только летом этого года в городские вузы поступило более миллиона заявлений от абитуриентов из России и других стран. Беглов отметил высокий престиж петербургской высшей школы и востребованность выпускников на рынке труда. Губернатор подчеркнул важность подготовки кадров для технологического суверенитета страны. В Петербурге свыше 30 вузов готовят более 100 тысяч студентов, треть которых обучается по специальностям, связанным с беспилотными технологиями. Беглов отметил, что большинство дипломированных специалистов будет востребовано в родном городе.