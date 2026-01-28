Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Морозовском районе Ростовской области полностью восстановили водоснабжение

Воду вернули в населенные пункты Морозовского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В населенных пунктах Морозовского района Ростовской области восстановили водоснабжение. Об этом вечером 28 января в своем телеграм-канале сообщил районный глава Петр Тришечкин.

— Водоснабжение полностью восстановили во всех населенных пунктах, — написал Петр Тришечкин.

Напомним, проблемы с подачей коммунального ресурса в районе появились прошедшей ночью, когда управление водно-коммунального хозяйства зафиксировало аварии на системах водоснабжения.

Отключения затронули поселок Знаменка, станицу Вольно-Донскую, хутора Ленина, Чекалов, Общий и Гурин. Воду в часть населенных пунктов вернули в первой половине дня, еще два населенных пункта подключили вечером.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.