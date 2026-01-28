В Морозовском районе Ростовской области полностью восстановили водоснабжение

В населенных пунктах Морозовского района Ростовской области восстановили водоснабжение. Об этом вечером 28 января в своем телеграм-канале сообщил районный глава Петр Тришечкин.
— Водоснабжение полностью восстановили во всех населенных пунктах, — написал Петр Тришечкин.
Напомним, проблемы с подачей коммунального ресурса в районе появились прошедшей ночью, когда управление водно-коммунального хозяйства зафиксировало аварии на системах водоснабжения.
Отключения затронули поселок Знаменка, станицу Вольно-Донскую, хутора Ленина, Чекалов, Общий и Гурин. Воду в часть населенных пунктов вернули в первой половине дня, еще два населенных пункта подключили вечером.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.