Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Бали начали закрывать аттракционы с катанием на слонах

Власти Бали потребовали прекратить катание туристов на слонах и предупредили о возможном отзыве лицензий у нарушителей.

Источник: Аргументы и факты

На Бали начали закрывать туристические аттракционы с катанием на слонах после требований индонезийского министерства лесного хозяйства прекратить эту практику.

Как сообщают местные СМИ, инициативу на острове реализует агентство по охране природы BKSDA Bali. Ведомство направило туристическим организациям и природным паркам официальные предупреждения и усилило мониторинг объектов, где содержатся слоны. Власти заявили, что в случае игнорирования требований разрешения на деятельность могут быть отозваны.

«Все организации должны прекратить практику катания на слонах и начать переход к более образовательному, инновационному и этичному туризму, связанному с дикой природой», — заявила глава BKSDA Ратна Хендратмоко.

По данным ведомства, экскурсии с катанием уже прекратили пять крупнейших объектов, включая Балийский зоопарк, парк дикой природы Таста Табанан и заповедник «Слоновий парк Мэйсона» в районе Джианьяр. Представители Балийского зоопарка подтвердили, что отказались от этой практики.

«Благополучие животных — наш главный приоритет. Мы приняли это решение, чтобы улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», — заявила менеджер по связям с общественностью зоопарка Эмма Кристиана Чандра.

Ранее основатель «Слоновьего парка Мэйсона» утверждал, что катание на слонах не причиняет им вреда и является формой физической активности. Однако зоозащитные организации с этим не согласны. Они указывают, что животных часто дрессируют с раннего возраста с применением жестких методов, а вес седел и туристов может негативно влиять на позвоночник слонов и вызывать хронический стресс.

Индонезия не первая страна Азии, где ограничивают подобные развлечения. В Камбодже катание на слонах запретили в районе Ангкор-Вата еще в 2019 году, в Индии коммерческое использование слонов для этих целей запрещено полностью. В Таиланде катание пока разрешено, однако власти заявляют о строгом контроле за условиями содержания животных.

Ранее на Бали внимание привлекла и другая резонансная история с участием туриста. В конце января в одном из отелей острова был найден мертвым 41-летний гражданин России. Его тело обнаружили в номере, следов насилия выявлено не было, предварительной причиной смерти называлась остановка сердца. Окончательные выводы ожидаются после проведения вскрытия.