На Бали начали закрывать аттракционы с катанием на слонах

На Бали начали закрывать туристические аттракционы с катанием на слонах после требований индонезийского министерства лесного хозяйства прекратить эту практику.
Как сообщают местные СМИ, инициативу на острове реализует агентство по охране природы BKSDA Bali. Ведомство направило туристическим организациям и природным паркам официальные предупреждения и усилило мониторинг объектов, где содержатся слоны. Власти заявили, что в случае игнорирования требований разрешения на деятельность могут быть отозваны.
«Все организации должны прекратить практику катания на слонах и начать переход к более образовательному, инновационному и этичному туризму, связанному с дикой природой», — заявила глава BKSDA Ратна Хендратмоко.
По данным ведомства, экскурсии с катанием уже прекратили пять крупнейших объектов, включая Балийский зоопарк, парк дикой природы Таста Табанан и заповедник «Слоновий парк Мэйсона» в районе Джианьяр. Представители Балийского зоопарка подтвердили, что отказались от этой практики.
«Благополучие животных — наш главный приоритет. Мы приняли это решение, чтобы улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», — заявила менеджер по связям с общественностью зоопарка Эмма Кристиана Чандра.
Ранее основатель «Слоновьего парка Мэйсона» утверждал, что катание на слонах не причиняет им вреда и является формой физической активности. Однако зоозащитные организации с этим не согласны. Они указывают, что животных часто дрессируют с раннего возраста с применением жестких методов, а вес седел и туристов может негативно влиять на позвоночник слонов и вызывать хронический стресс.
Индонезия не первая страна Азии, где ограничивают подобные развлечения. В Камбодже катание на слонах запретили в районе Ангкор-Вата еще в 2019 году, в Индии коммерческое использование слонов для этих целей запрещено полностью. В Таиланде катание пока разрешено, однако власти заявляют о строгом контроле за условиями содержания животных.
Ранее на Бали внимание привлекла и другая резонансная история с участием туриста. В конце января в одном из отелей острова был найден мертвым 41-летний гражданин России. Его тело обнаружили в номере, следов насилия выявлено не было, предварительной причиной смерти называлась остановка сердца. Окончательные выводы ожидаются после проведения вскрытия.