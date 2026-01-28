На Бали начали закрывать аттракционы с катанием на слонах

Ранее основатель «Слоновьего парка Мэйсона» утверждал, что катание на слонах не причиняет им вреда и является формой физической активности. Однако зоозащитные организации с этим не согласны. Они указывают, что животных часто дрессируют с раннего возраста с применением жестких методов, а вес седел и туристов может негативно влиять на позвоночник слонов и вызывать хронический стресс.