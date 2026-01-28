Предприниматель Матус рассказал, кто спонсирует уехавших в Израиль Пугачеву и Галкина*

Предприниматель Андрей Матус рассказал, кто финансирует уехавших из России в Израиль Аллу Пугачеву, ее супруга Максима Галкина*, а также других звезд шоу-бизнеса. В беседе с RT бизнесмен заявил, что их спонсирует бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин*.
«Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович (Невзлин* — прим. ред.) перестанет их финансировать. Полное забвение», — рассказал Матус.
По словам предпринимателя, Невзлин* спонсирует как Пугачеву и Галкина*, так и певца Андрея Макаревича*, комика Семена Слепакова* и группу «Би-2*»(участник группы Егор Бортник* признан иноагентом).
Ранее KP.RU сообщал, что Алла Пугачева столкнулась с критикой после решения о возобновлении карьеры. Не выходившая на сцену уже несколько лет певица может снова начать давать концерты уже этим летом.
*Признаны в РФ иностранными агентами.