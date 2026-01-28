Врач Бустаманте предупредил об опасном для потенции виде спорта

Специалист по эстетической медицине и основатель мужской клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте предупредил об опасности велоспорта для потенции, пишет New York Post.
«Мы наблюдаем более высокую корреляцию с эректильной дисфункцией у велосипедистов. Неважно, есть ли у вас какое-то особенное, шикарное сиденье или нет. Оказание такого давления на промежность со временем повреждает нервы и сосуды», — рассказал Крис Бустаманте.
По словам специалиста, самыми важными методами для поддержания мужского сексуального здоровья и долголетия являются диета и физические упражнения. Он отметил, что следует есть фрукты и овощи, ограничить потребление красного мяса.
Кроме того, Крис Бустаманте указал на важность наращивания мышечной массы и порекомендовал уделять 30 минут в день на кардиотренировки.
