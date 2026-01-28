Умер Анатолий Креженчуков, актер из фильма «Ликвидатор»

Креженчуков стал актером в 1973 году после окончания театрального института. Его первая роль была в спектакле «Сказки старого Арбата». За свою долгую карьеру он сыграл более ста разных ролей в театре, таких как Дон Хуан, доктор Макаров, Городулин и другие. Он также снимался в первом телесериале Казахстана, который назывался «Перекресток».