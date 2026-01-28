Ричмонд
Умер Анатолий Креженчуков, актер из фильма «Ликвидатор»

Актер Анатолий Креженчуков умер в возрасте 74 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Анатолий Креженчуков, известный актер из Казахстана. Он ушел из жизни в Алма-Ате, в возрасте 74 лет после долгой болезни. Об этом сообщили в Национальном русском театре драмы им. Михаила Лермонтова.

Пресс-служба тетра пишет, что Креженчуков был уважаемым артистом и они очень сожалеют о его смерти. Он долго болел, и хотя они верили в его силу и любовь к жизни, болезнь оказалась сильнее. Театр выразил соболезнования его семье, друзьям и близким.

Креженчуков стал актером в 1973 году после окончания театрального института. Его первая роль была в спектакле «Сказки старого Арбата». За свою долгую карьеру он сыграл более ста разных ролей в театре, таких как Дон Хуан, доктор Макаров, Городулин и другие. Он также снимался в первом телесериале Казахстана, который назывался «Перекресток».

Ранее KP.RU сообщил, что 28 января стало известно о смерти известного режиссера Олега Массарыгина.