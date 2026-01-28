Ричмонд
29 января синоптики прогнозируют в Ростове +2 градуса и ветер до 12 м/с

Донские синоптики рассказали о погоде в Ростове и области 29 января.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящей ночью и утром 29 января в Ростове-на-Дону возможны туман и гололедица. День будет облачным, но без существенных осадков. Прогноз погоды опубликовали донские синоптики.

— Ветер ожидается юго-восточный и южный 7−12 м/с. Температура днем установится в пределах от 0 до +2, — прогнозируют в Ростовском гидрометцентре.

Примерно такая же погода будет и в целом по региону. В отдельных территориях могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В среднем днем по области должно быть от −1 до +4 градусов.

