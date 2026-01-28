Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Сириуса» Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты.
Путин вечером в среду принял с докладом председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, которая рассказала о начале строительства международной общеобразовательной школы «Сириус» и Центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане, а также о работе «Сириуса» в Сочи.
«Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты», — сказал Путин, подытоживая встречу.