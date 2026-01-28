Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты

Путин вечером в среду принял с докладом председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, которая рассказала о начале строительства международной общеобразовательной школы «Сириус» и Центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане, а также о работе «Сириуса» в Сочи.