Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты

Путин: нужны условия, в которых дети могут показать свои таланты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Сириуса» Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты.

Путин вечером в среду принял с докладом председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, которая рассказала о начале строительства международной общеобразовательной школы «Сириус» и Центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане, а также о работе «Сириуса» в Сочи.

«Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты», — сказал Путин, подытоживая встречу.