Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления

В жилом массиве Троещина в Киеве нет отопления больше недели.

Источник: Аргументы и факты

Жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в домах, пишет украинское издание «Страна».

«В Киеве на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления. На Троещине отопления нет уже больше недели», — сказано в публикации.

Издание также представило видео, на котором запечатлено, как жители Киева стоят на проезжей части. Из-за этого движение автомобилей затруднено, машины сигналят собравшимся.

Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что жителям Киева, у которых нет отопления, следует искать временное жилье.

При этом мэр Киева Виталий Кличко обращался к жителям города с призывом покинуть его при возможности.