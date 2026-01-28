Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления

Жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в домах, пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления. На Троещине отопления нет уже больше недели», — сказано в публикации.
Издание также представило видео, на котором запечатлено, как жители Киева стоят на проезжей части. Из-за этого движение автомобилей затруднено, машины сигналят собравшимся.
Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что жителям Киева, у которых нет отопления, следует искать временное жилье.
При этом мэр Киева Виталий Кличко обращался к жителям города с призывом покинуть его при возможности.