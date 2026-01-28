В Казани особняк Бекмамбетова уйдет с молотка: сколько стоит объект культурного наследия

Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой является объектом культурного наследия. Он был построен в 1873 году и включает несколько помещений общей площадью более 200 квадратных метров. Начальная цена установлена на уровне 9 323 465 рублей, а шаг аукциона составит 466 173 рубля.