В Казани особняк Бекмамбетова уйдет с молотка: сколько стоит объект культурного наследия

Изъятый у режиссера Бекмамбетова особняк в Казани выставили на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда особняк XIX века в Казани будет продан на электронных торгах. Начальная стоимость лота составляет 9,3 млн рублей, согласно документам.

Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой является объектом культурного наследия. Он был построен в 1873 году и включает несколько помещений общей площадью более 200 квадратных метров. Начальная цена установлена на уровне 9 323 465 рублей, а шаг аукциона составит 466 173 рубля.

Победитель аукциона, помимо суммы покупки, обязуется провести восстановительные работы на объекте. Сметная стоимость этих работ оценивается в 91,8 млн рублей. Торги проводятся по решению Вахитовского районного суда Казани.

Ранее Генеральная прокуратура подала в суд иск о конфискации имущества депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего парламентария Анатолия Вороновского в пользу государства. Как отмечается, коррупционные доходы фигурантов составили 2,8 миллиарда рублей.