Сын Лев родился у Жамнова в день первой домашней победы «Спартака» в 2026 году

28 января 2026 года у главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова родился сын Лев. В этот день команда без наставника, под руководством Александра Баркова, одержала первую домашнюю победу года, переиграв «Ладу» со счётом 6:2. Голы забили Коростелёв (дважды), Порядин, Рубцов, Локхарт и Беляев.
Радостное событие в семье наставника: «Спартак» празднует победу в честь Жамнова.
Москва, 28 января 2026 года. Пресс-служба хоккейного клуба «Спартак» сообщила о рождении сына в семье главного тренера московской команды Алексея Жамнова и его супруги Екатерины. Новорождённого мальчика назвали Лев. В связи с этим семейным событием Алексей Жамнов не вошёл в заявку на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против тольяттинской «Лады», прошедший в среду, 28 января.
Обязанности главного тренера «Спартака» в этой встрече временно возложили на Александра Баркова. Под его руководством красно-белые одержали уверенную победу со счётом 6:2, оформив первую домашнюю победу в календарном 2026 году.
Матч начался активно: уже на шестой минуте Никита Коростелёв открыл счёт, продолжив свою результативную серию. Во втором периоде Павел Порядин удвоил преимущество хозяев, реализовав комбинацию с участием Адама Ружички и Ивана Морозова. Гости сократили отставание после перерыва усилиями Андрея Алтыбармакяна, однако спартаковцы быстро восстановили двухшайбное преимущество. Герман Рубцов реализовал большинство, подправив бросок Даниила Гутика, а вскоре Никита Коростелёв оформил дубль, получив пас от дебютанта команды Игната Короткиха.
В ходе встречи арбитры дважды отменили голы: сначала у хозяев был аннулирован результативный бросок Данила Пивчулина, затем у гостей — шайба, заброшенная с нарушением правил. В заключительной трети «Спартак» довёл дело до уверенной победы: Лукас Локхарт и Александр Беляев забросили шайбы на 57-й и 58-й минутах соответственно, отметившись долгожданными результативными действиями в сезоне. Вратарь москвичей Артём Загидулин провёл надёжный матч, обеспечив команде прочный тыл.
Особый интерес представлял дебют за «Спартак» двух новичков — Игната Короткиха и Артемия Князева, которые впервые вышли на лёд в форме красно-белых в официальном матче чемпионата.
Таким образом, хоккеисты «Спартака» не только одержали важную победу в борьбе за турнирные очки, но и подарили радостный повод для поздравлений своему наставнику Алексею Жамнову в день пополнения его семьи.
Следующую домашнюю встречу московский клуб проведёт 30 января 2026 года против санкт-петербургского СКА. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут по московскому времени.
Авторы голов:
«Спартак» — Никита Коростелёв (05:32, 28:05), Павел Порядин (14:43), Герман Рубцов (25:34), Лукас Локхарт (57:58), Александр Беляев (58:46).
«Лада» — Андрей Алтыбармакян (22:43), Артём Земчёнок (50:26).