Сын Лев родился у Жамнова в день первой домашней победы «Спартака» в 2026 году

Москва, 28 января 2026 года. Пресс-служба хоккейного клуба «Спартак» сообщила о рождении сына в семье главного тренера московской команды Алексея Жамнова и его супруги Екатерины. Новорождённого мальчика назвали Лев. В связи с этим семейным событием Алексей Жамнов не вошёл в заявку на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против тольяттинской «Лады», прошедший в среду, 28 января.