Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: Невзлин* финансирует уехавших в Израиль Пугачеву* и Макаревича*

Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин* финансово поддерживает артистов, уехавших из России в Израиль. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус.

Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин* финансово поддерживает артистов, уехавших из России в Израиль. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус.

По его словам, среди финансируемых Невзлиным* звезд — Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, Семен Слепаков* и группа «Би-2».

— Макаревич* как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно… Скоро вы все о них начнете забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют ее окончательно… Леонид Борисович (Невзлин — прим. «ВМ») перестанет их финансировать, — заявил Матус в беседе с RT.

По мнению предпринимателя, творчество этих артистов теряет актуальность для российской публики, а их выступления ограничиваются зарубежными площадками.

Ранее эмигрировавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* сравнил миграцию из России с травмой, поскольку уехавшие люди могут добиться определенных успехов в профессиональной сфере за границей, продолжая чувствовать себя чужими в другой стране.

*Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.