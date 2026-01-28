RT: Невзлин* финансирует уехавших в Израиль Пугачеву* и Макаревича*

Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин* финансово поддерживает артистов, уехавших из России в Израиль. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус.
По его словам, среди финансируемых Невзлиным* звезд — Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, Семен Слепаков* и группа «Би-2».
— Макаревич* как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно… Скоро вы все о них начнете забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют ее окончательно… Леонид Борисович (Невзлин — прим. «ВМ») перестанет их финансировать, — заявил Матус в беседе с RT.
По мнению предпринимателя, творчество этих артистов теряет актуальность для российской публики, а их выступления ограничиваются зарубежными площадками.
Ранее эмигрировавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* сравнил миграцию из России с травмой, поскольку уехавшие люди могут добиться определенных успехов в профессиональной сфере за границей, продолжая чувствовать себя чужими в другой стране.
*Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.