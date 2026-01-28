Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруга актера Роба Шнайдера подала на развод

Жена актера Роба Шнайдера подала заявление на развод спустя 15 лет брака.

Источник: Аргументы и факты

Супруга актёра Роба Шнайдера, мексиканская актриса и продюсер Патриция Шнайдер, подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Заявление в суд было подано в прошлом месяце после 15 лет совместной жизни. В браке у пары родились две дочери — Миранда Скарлетт, которой сейчас 13 лет, и 10-летняя Мадлен Робби.

В документах указано, что отношения между супругами окончательно исчерпали себя и примирение невозможно. В настоящее время стороны обсуждают вопросы, связанные с алиментами и порядком общения с детьми.

Роб Шнайдер известен по ролям в комедийных фильмах «Мужчина по вызову», «Цыпочка», «Жеребец», «Животное» и ряде других проектов.

Ранее рэпер Джиган потребовал признать недействительным брачный договор с Оксаной Самойловой для раздела совместного имущества поровну.