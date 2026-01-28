Матус раскрыл покровителя покинувших Россию Пугачёвой и Макаревича*

«Макаревич* как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле… Макаревич* собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович (Невзлин*. — Прим. Life.ru) перестанет их финансировать. Полное забвение», — сказал Матус.