Матус раскрыл покровителя покинувших Россию Пугачёвой и Макаревича*

По его мнению, творчество этих исполнителей уже не вызывает прежнего интереса у российской аудитории.
«Макаревич* как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле… Макаревич* собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович (Невзлин*. — Прим. Life.ru) перестанет их финансировать. Полное забвение», — сказал Матус.
Он также отметил, что поддержка со стороны Невзлина* распространяется не только на Андрея Макаревича* и Аллу Пугачёву, но и на Максима Галкина*, Семёна Слепакова*, а также группу «Би-2».
Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что в случае возвращения в Россию юмористу Максиму Галкину* придётся полностью сменить сферу деятельности. Закон об иноагентах не позволит ему работать на центральных телеканалах и получать прежние гонорары. Муж Аллы Пугачёвой больше не сможет вести программы за десятки тысяч долларов или проводить концерты с заниженной налоговой отчётностью.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.