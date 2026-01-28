Ричмонд
На Украине назначили новый набсовет «Энергоатома» после скандала

В состав нового набсовета «Энергоатома» на Украине вошли семь человек, в том числе четверо иностранных специалистов.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины назначило новый состав наблюдательного совета компании «Энергоатом», который распустили на фоне коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Правительство назначило новый состав наблюдательного совета “Энергоатома” на основании представления номинационного комитета. Новый наблюдательный совет состоит из семи членов», — написала Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, в состав набсовета вошли четыре независимых члена, которые являются иностранными специалистами в сфере ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования. Кроме того, в него включили трех украинских представителей.

Юлия Свириденко добавила, что перед членами набсовета стоит задача срочно назначить новое руководство компании. Также они должны проанализировать прошлую деятельность предприятия.

Напомним, 10 ноября антикоррупионные органы Украины объявили о проведении операции по раскрытию преступной схемы в сфере энергетики. У бизнесмена Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко, которого затем отправили в отставку, и в «Энергоатоме» прошли обыски. Впоследствии полномочия набсовета компании досрочно прекратили.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше