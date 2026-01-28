На Украине назначили новый набсовет «Энергоатома» после скандала

Правительство Украины назначило новый состав наблюдательного совета компании «Энергоатом», который распустили на фоне коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
«Правительство назначило новый состав наблюдательного совета “Энергоатома” на основании представления номинационного комитета. Новый наблюдательный совет состоит из семи членов», — написала Юлия Свириденко в Telegram.
По ее словам, в состав набсовета вошли четыре независимых члена, которые являются иностранными специалистами в сфере ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования. Кроме того, в него включили трех украинских представителей.
Юлия Свириденко добавила, что перед членами набсовета стоит задача срочно назначить новое руководство компании. Также они должны проанализировать прошлую деятельность предприятия.
Напомним, 10 ноября антикоррупионные органы Украины объявили о проведении операции по раскрытию преступной схемы в сфере энергетики. У бизнесмена Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко, которого затем отправили в отставку, и в «Энергоатоме» прошли обыски. Впоследствии полномочия набсовета компании досрочно прекратили.