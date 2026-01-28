Риелтор Перескокова: Стивен Сигал просит за дом в 7 раз больше рыночной цены

Звезда фильма «В осаде» Стивен Сигал решил избавиться от недвижимости в Московской области. Актер просит за свой особняк 700 миллионов рублей. Сумма, по оценкам риэлторов, огромная для такого объекта, но речь идет об имиджево покупке.
Актер получил российское гражданство в 2016 году. Он регулярно бывает в стране и признается, что ему нравится жить в России. Но вот свой особняк, который был куплен почти 10 лет назад, актер решил продать.
Это дом на Рублево-Успенском шоссе, в 10 км от МКАД. Двухэтажный коттедж в 500 «квадратов» расположен на участке в 15 соток. Звезда выставил недвижимость на продажу со всей обстановкой.
Риелтор Наталья Перескокова в беседе с Постньюс поделилась, что актер запросил за свой дом в семь раз больше, чем было потрачено на его покупку. Сумма в 700 млн — вовсе не рыночная.
— Срок экспозиции такого лота будет длительным, а итоговая цена станет темой серьезных переговоров, — считает эксперт.
Она так же назвала реальную стоимость для такой недвижимости — это 100 млн руб. Но не исключено, что кто-то из поклонников творчества звезды будет готов заплатить внушительную сумму.