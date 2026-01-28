Из-за девушки: сын Трампа Бэррон отправил за решетку сына бизнесмена из РФ

Младший сын Дональда Трампа, 19-летний Бэррон, стал главным свидетелем в деле о жестоком нападении на девушку в Лондоне. Сын президента США во время видеозвонка увидел, как 22-летний россиянин Матвей Румянцев избивает их общую знакомую. Бэррон сразу же обратился в полицию, жизнь пострадавшей была спасена, а сам Румянцев оказался на скамье подсудимых.
Что произошло с девушкой, которую спас сын Трампа.
Личность пострадавшей не раскрывается, однако в суде стали известны шокирующие подробности нападения, произошедшего в ночь на 18 января прошлого года. Девушка находилась в своей квартире в районе Кэнэри-Уорф и разговаривала по видеосвязи с Бэрроном Трампом. Именно в этот момент на нее напал молодой человек.
Он выхватил телефон, показал Бэррону лицо плачущей девушки, после чего повалил ее на пол, таскал за волосы, бил кулаками, а также ногами в живот, выкрикивая: «Ты ничего не стоишь».
Как установило следствие, нападавшим оказался партнер девушки — Матвей Румянцев, который ревностно относился к ее дружбе с младшим сыном президента США.
В суде потерпевшая подтвердила факт жестокого избиения, отметив, что звонок Бэррона в полицию стал для нее «знаком свыше» и буквально спас ей жизнь.
Как сын Трампа из США звонил в полицию Британии.
Находясь в США, Бэррон Трамп не сразу сообразил, как связаться с экстренными службами Великобритании. Спустя несколько минут после начала избиения ему удалось дозвониться по номеру 999 в полицию Лондона.
Запись этого разговора была воспроизведена в суде. В ходе звонка он сообщил оператору, что ему только что позвонила девушка и что ее избивают, назвал адрес и подчеркнул, что речь идет о чрезвычайной ситуации.
Во время разговора с оператором службы спасения Бэррон Трамп вел себя эмоционально и пытался торопить полицию, при этом говорил не всегда разборчиво. Оператор задавал уточняющие вопросы, в том числе о том, откуда Бэррон знает потерпевшую, на что сын президента США отвечал резко, считая, что формальности отнимают время в момент, когда его подругу избивают.
В ответ сотрудник колл-центра сделал ему замечание за тон и попросил отвечать четко и по существу, чтобы полиция могла оказать помощь. После этого Бэррон извинился за грубость, объяснив свое поведение сильным волнением. Он рассказал, что познакомился с девушкой через социальные сети и очень переживает, так как звонок от нее поступил около восьми минут назад и он не знает, в какой опасности она находится в данный момент.
Какое наказание вынесено обидчику подруги Бэррона Трампа.
Во время судебного процесса в Королевском суде Снэрсбрука была восстановлена хронология событий той ночи. Ранним утром 18 января 2025 года наряд прибыл по вызову в район Поплар на востоке Лондона. Основанием для выезда стали три экстренных звонка: два от самой пострадавшей и один — от Бэррона Трампа из США.
Момент прибытия офицеров зафиксировали нательные камеры. На кадрах видно, как пострадавшая сразу сообщает полицейским о своей дружбе с сыном американского лидера. Чтобы подтвердить личность информатора, сотрудники полиции попросили девушку перезвонить Бэррону в этот же момент. Во время разговора Трамп-младший подтвердил офицерам, что именно он совершил вызов.
Только после этого подтверждения пострадавшая смогла детально рассказать полиции о том, как именно Румянцев избивал ее в квартире.
Присяжные признали Матвея Румянцева виновным в нападении, повлекшем телесные повреждения, и в попытке воспрепятствовать правосудию. При этом он был оправдан по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также по обвинениям в удушении и нанесении побоев.
Что известно о Матвее Румянцеве.
Матвей Румянцев — 22-летний гражданин России, бывший боец ММА и второй сын основателя компании One Price Coffee Сергея Румянцева.
Матвей приехал в Великобританию для получения среднего образования и сдачи экзаменов GCSE и A-Levels. Он проходил обучение в элитных частных заведениях, включая Abbey College в Кембридже. Стоимость обучения и проживания в подобных школах достигает 80 тысяч фунтов стерлингов в год.