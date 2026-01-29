Ричмонд
Прямые рейсы из Сочи на Пхукет снова доступны

Первый рейс на Пхукет из Сочи отправился с полной загрузкой.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Сочи объявил о возобновлении полетной программы по маршруту Сочи — Пхукет. Первый рейс, выполненный 28 января, отправился с полной загрузкой.

По информации пресс-службы авиагавани, полеты будут осуществляться один раз в 12 дней на самолетах, рассчитанных на 336 мест в экономическом классе. Программа запланирована до конца сезона «Зима 2025/2026».

На первый рейс отправились 335 пассажиров. Среди них был Кирилл Верещинский из Новороссийска, который полетел на отдых с семьей и получил фирменные сувениры от аэропорта Сочи как один из первых зарегистрировавшихся.

Напомним, в 2025 году по маршруту Сочи — Пхукет было перевезено более 43 тысяч пассажиров. Таиланд остается одним из самых востребованных направлений для туристов Юга России.