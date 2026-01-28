Ричмонд
Тренер «Спартака» пропустил матч из-за рождения ребенка

Главный тренер ХК «Спартак» Жамнов не присутствовал на матче регулярного чемпионата КХЛ из-за рождения ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов не присутствовал на матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Причиной его отсутствия стало пополнение в семье, сообщается в Telegram-канале клуба.

Как сообщили в пресс-службе клуба, у наставника и его супруги Екатерины родился сын. В связи с этим Жамнов пропустил игру команды.

Мальчика назвали Львом. Представители «Спартака» поздравили семью главного тренера с радостным событием и пожелали им благополучия и счастья.

