Тренер «Спартака» пропустил матч из-за рождения ребенка

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов не присутствовал на матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Причиной его отсутствия стало пополнение в семье, сообщается в Telegram-канале клуба.
Как сообщили в пресс-службе клуба, у наставника и его супруги Екатерины родился сын. В связи с этим Жамнов пропустил игру команды.
Мальчика назвали Львом. Представители «Спартака» поздравили семью главного тренера с радостным событием и пожелали им благополучия и счастья.
