Эколог Рыбальченко: сертификаты породистости животных сделают рынок прозрачным

Эколог Илья Рыбальченко объяснил, можно ли взять под контроль сферу разведения породистых животных, если продажа собак и кошек будет осуществляться только по документам.
По его мнению, это поможет бороться с мошенниками и конвейерами по разведению. Рынок торговли животными перестанет держаться «на честном слове» и паре удачных фотографий.
Инициатива выглядит здраво, но имеет свои риски и главная опасность — это бюрократическая формальность. Поэтому правила продажи животных не должны быть слишком громоздкими, иначе заводчики уйдут в тень.
При этом речь идет не только о контроле, а реальной прослеживаемости животного, прозрачности заводчика и ответственности за его условия содержания.
— Закон должен быть не про то, чтобы всем выдать «сертификат породистости», а про то, чтобы закрыть подвал, где щенков и котят делают как одноразовый товар, — сказал Рыбальченко 360.ru.
Ранее, новостные ленты всколыхнула история из Пскова. Местная жительница годами держала большое количество собак в ужасающих условиях. 6 января полиция пришла с проверкой на дачу, где содержались животные. Испугавшись последствий, женщина приняла чудовищное решение — вывезти порядка 25 собак и раскидать их по трассе, пишет aif.ru.
Ранее, в Госдуму внесли законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных. Он предусматривает закрепление ведения учета заводчиков за одной некоммерческой организацией по каждому виду животных — при условии, что она работает более чем в половине регионов страны, пишет Газета.ru.
— Племенное разведение собак и кошек — занятие, требующее понимания механизма отбора и допуска. Главные критерии — здоровье и характер. Но сегодня в разведение часто пускают за дизайн и внешность, пренебрегая психикой и генетикой, — сказал Известиям руководитель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов.