Калининградец получил 8 лет за убийство мужчины из-за телефонного разговора

Суд установил, что события произошли в ночь на 1 января 2025 года. Подсудимый Ф. находился в кафе, где работала его мать. После окончания смены он помог ей с уборкой помещения и вышел на улицу, чтобы купить цветы. По дороге обратно рядом с заведением Ф. заметил мужчину, который громко разговаривал по мобильному телефону.
Между ними возникла перепалка. По показаниям Ф., в ответ на сделанное замечание прохожий ударил его по лицу. В ходе возникшей потасовки подсудимый нанёс мужчине ножевое ранение в спину, после чего вернулся в кафе. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в приёмном покое.
Суд квалифицировал действия Ф. по части 4 статьи 111 УК РФ. Назначенное наказание составило восемь лет лишения свободы. Кроме того, решением суда с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в пользу родителей, брата и сестры погибшего. Общая сумма выплат составляет 3 170 000 рублей.
