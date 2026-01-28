Калининградец получил 8 лет за убийство мужчины из-за телефонного разговора

Суд установил, что события произошли в ночь на 1 января 2025 года. Подсудимый Ф. находился в кафе, где работала его мать. После окончания смены он помог ей с уборкой помещения и вышел на улицу, чтобы купить цветы. По дороге обратно рядом с заведением Ф. заметил мужчину, который громко разговаривал по мобильному телефону.