Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самолет Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск, расчетное время прибытия 09:17 по местному времени, рейс выполняется на резервном борте, говорится в сообщении авиакомпании.
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, 28 января совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла штатно, никто из 245 человек на борту не пострадал.
«Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени (23:25 мск 28 января). Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени (04:17 мск)», — говорится в сообщении.