Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск

Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск на резервном борте.

Источник: Freepik

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самолет Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск, расчетное время прибытия 09:17 по местному времени, рейс выполняется на резервном борте, говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, 28 января совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла штатно, никто из 245 человек на борту не пострадал.

«Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени (23:25 мск 28 января). Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени (04:17 мск)», — говорится в сообщении.