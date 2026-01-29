Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск

«Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени (23:25 мск 28 января). Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени (04:17 мск)», — говорится в сообщении.