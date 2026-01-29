Что можно и нельзя делать в Петров день 29 января на самый морозный день

Православная церковь 29 января вспоминает ученика Иисуса Христа — Петра. В народе празднуют Петров день. Кроме того, в названную дату был самый морозный день в году.
Что нельзя делать 29 января.
Не следует ругаться, провоцировать ссоры, а также сплетничать. К слову, 29 января из дома старались вымести как можно больше мусора. Считалось, что таким образом можно избавиться от проблем.
Что можно делать 29 января.
По традиции, в названный день проверялись запасы корма у домашнего скота. В том случае, если в погребе ничего не оставалось из заготовок, то туда переносили заготовки из других мест. Это делалось для того, чтобы семья была в достатке.
Согласно приметам, холодная погода 29 января обещает жаркое лето. Если же дует сильный ветер, то ждали мороз.
