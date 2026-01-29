Показательный номер: «Бедные люди» у Башмета и «Золотой Орел» у Михалкова

Кино.
«Тело как гаджет. Разум», 16+
Фото: НМГ ДОК.
Режиссер: Владимир Храповицкий.
Научно-популярный документальный цикл НМГ ДОК «Тело как гаджет» — это первая попытка на российском ТВ объяснить зрителям, как пользоваться собственным телом себе во благо. Первый фильм цикла посвящен человеческому разуму. Многие ученые уверены, что он — своего рода джойстик, и им можно управлять. Но так ли это? Эксперты объяснят, как мысли и сознание могут изменить жизнь человека. Зрители узнают, действительно ли мысли материальны, а нервные клетки не восстанавливаются, и чем мозг гениальных людей отличается от мозга среднестатистического человека.
1 февраля, 23:55, РЕН ТВ.
«Броненосец “Потемкин”», 0+
Фото: Госкино.
Режиссер: Сергей Эйзенштейн. В ролях: Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров, Иван Бобров.
В повторный прокат выходит легендарная картина, отметившая вековой юбилей. Российская империя, июнь 1905 года. Матросы Черноморского флота, служащие на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», отказываются от борща с испорченным мясом. Бунтовщиков приговаривают к расстрелу, но команда корабля под предводительством матроса Вакуленчука объединяется против офицеров.
С 29 января в прокате.
«Мечтатели: В поисках вдохновения», 18+
Фото: Venture 10 Studio Group.
В ролях: Киану Ривз, Гард Холлингер.
Документальный мини-сериал с актером Киану Ривзом и дизайнером Гардом Холлингером. С 2011 года они вместе создают мотоциклы в Калифорнии. Вдохновение они находят в других людях, о которых и расскажут. Кто стоит за самой революционной моделью кроссовок всех времен? Для чего скульптор уничтожает все свои работы? Куда ведет тоннель, который строили 40 лет, и как выглядит самый большой подводный ресторан в мире?
С 29 января в Амедиатеке.
«Отпуск по семейным обстоятельствам», 16+
Фото: Athena.
Режиссер: Эммануэль Пулен-Арно. В ролях: Дэни Бун, Одри Флёро, Эван Бурдель, Николя Марье.
Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести совместное лето у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения — и, возможно, начать все с чистого листа.
С 29 января в прокате.
«Волчок», 16+
Фото: MEM Cinema Production.
Режиссер: Константин Смирнов. В ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов.
13-летний дворянин сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород. Его родной дядя решил завладеть наследством мальчика и подослал к нему убийц. Защиту Ваня обретает у кулачного бойца Волчка. Тот должен помочь добраться в целости и сохранности до Нижнего, где его ждет друг отца.
С 29 января в онлайн-кинотеатре Okko.
«Дети перемен. Новый сезон», 18+
Фото: НМГ Студия.
Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова. В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилев, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук.
Второй сезон криминальной саги. Флора становится лидером преступной группировки, заменив на этом месте старшего сына — Петра. Рядом с ней остается только Руслан и все еще не восстановивший здоровье после нападения Лаша. Вместо старой квартиры теперь особняк, а вместо троллейбуса — престижная иномарка. Пока Петр планирует отомстить матери, в город возвращается Юра, средний сын Флоры. Он пытается объединить семью.
С 29 января в онлайн-кинотеатрах START и Wink.
«Восхождение Ворона», 18+
Фото: пресс-служба viju.
Режиссеры: Роберт Дорнхельм, Аттила Сас, Балаш Лендьела. В ролях: Кадар Л. Геллерт, Вивьен Руйдер, Ласло Матрай, Франциска Тёрёчик, Эрнё Фекете.
Премьера исторического сериала, в съемках которого принимали участие более 600 актеров из разных стран. Это история о человеке-легенде — венгерском полководце Яноше Хуньяди, который посвятил жизнь тому, что сдерживал натиск Османской империи. Национальный герой и символ целой эпохи. Неотъемлемой частью образа рода стал герб с вороном, вокруг которого сложилось несколько легенд.
Со 2 февраля в онлайн-кинотеатре viju.
«Резервация», 18+
Фото: ON студия.
Режиссёр: Алексей Андрианов. В ролях: Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер.
Детективный триллер по фантастическому роману Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Истории об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью.
С 1 февраля в онлайн-кинотеатре «КИОН».
«Золотой дубль», 16+
Фото: AP Cinema.
Режиссер: Мгер Мкртчян. В ролях: Егор Бероев, Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян.
Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Но команда не принимает нового тренера.
С 29 января в прокате.
Театры.
«Идоменей, царь Критский», 12+
Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Гамид Абдулов, Александр Михайлов, Дмитрий Воропаев, Игорь Морозов, Сергей Скороходов, Роман Широких, Клим Тихонов, Борис Степанов, Эвелина Агабалаева, Екатерина Сергеева.
Премьера редко ставящегося шедевра Моцарта. Публику ждут не только подсказки и «шпаргалки», знакомящие с античным миром, но и впечатляющее мультимедийное оформление. Площадь, пристань, скала, храм — эти и другие пространства будут живо воссозданы на сцене при помощи больших экранов, полностью погружающих зрителя в мир великого сюжета.
30 января, 2 февраля, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург).
«Имя», 12+
Режиссеры: Сергей Кальварский, Наталья Капустина. В ролях: Александра Ребенок, Александр Семчев, Дмитрий Куличков, Андрей Максимов, Эльдар Калимулин, Софья Аржаных.
Премьера комедии, поставленной по одноименной французской пьесе Александра де ла Пательера и Матьё Делапорта, которая стала мировым театральным хитом. Во время семейного ужина главный герой, готовящийся стать отцом, на вопрос о выборе имени для ребенка называет не совсем обычный вариант. Это вызывают череду яростных споров, категоричных разногласий, хлестких заявлений, удивительных откровений и комичных ситуаций.
2 февраля, 19:00, Театр Эстрады.
«Розовое платье», 12+
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Ирина Линди, Максим Лебедев, Полина Каменева, Григорий Архипов, Екатерина Григорьянц, Егор Маслов, Юлия Головина.
Спектакль — разворот пьесы Чехова «Три сестры» на 180 градусов. Зрители оценят известный сюжет глазами Натальи Ивановны Прозоровой. Той самой невестки трех сестер, над розовым платьем которой они высокомерно надсмехались. Прошло 30 лет с тех пор. Отгремела революция и гражданская война. Непросто сложилась жизнь Натальи Ивановны, она постарела, пережив утраты и горести. Но она знает, зачем живет.
4 февраля, 19:00, Театр на Малой Ордынке.
«Последняя сказка», 12+
Фото: пресс-служба «Бродвей Москва».
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Ася Будрина, Юлия Довганишина, Павел Лёвкин, Никита Смольянинов, Никита Шишкин, Дарья Январина.
Масштабный мюзикл — это история Макса и Жени, которые волшебным образом переносятся в загадочный мир «Тысячи и одной ночи». Роскошные дворцы возникают из ниоткуда, мистический караван шествует через зал, а герои летают на настоящем ковре-самолёте.
29−30 января, 3−6 февраля, 19:00, 31 января, 13:00, 18:00, театре МДМ.
«Вий», 16+
Фото: Екатерина Цветкова.
Режиссёр Арсений Мещеряков. В ролях: Павел Филиппов, Маргарита Якимова, Ростислав Лаврентьев, Дмитрий Сумин, Артём Соколов, Владимир Тимофеев, Николай Романов, Сергей Медведев.
Премьера спектакля по одноимённой повести Николая Гоголя. «Вий» в Художественном театре ироничный, веселый и одновременно страшный, мистический, жуткий. Как считает постановщик, это история о заводе по производству смерти: когда человека, который не хочет умирать и сопротивляется, начинают затягивать в эту воронку. Испытавший страх становится стрессоустойчивым. А страхом проверяется крепость веры.
4, 5 февраля, 19:00, МХТ имени А. П. Чехова, Новая сцена.
«Вальс-бостон», 16+
Фото: Никита Столбоушкин.
Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Александр Яцко, Артур Иванов, Александр Арсентьев, Александр Суханов, Ирина Бякова, Анна Гученкова, Анастасия Сапожникова, Митя Федоров, Александр Поршин, Александр Скрыпников, Алина Вакаева.
Мюзикл по хитам Александра Розенбаума. Его афористичные строчки и вневременные сюжеты идеально легли на сложную судьбу лирического героя. В Ростове-на-Дону любовь и предательство, верность и надежда сплелись воедино на фоне непростого периода XX века.
29, 30 января, 3 февраля, 19:00, 31 января, 1 февраля, 13:00, 18:00, КЦ «Москвич».
Музеи.
«Горький и Чехов: сцены из жизни», 6+
Выставка посвящена сложным творческим и человеческим отношениям двух классиков. Экспозиция выстроена как многоактная пьеса, где на сцене рядом с Горьким и Чеховым появляются и другие ключевые фигуры эпохи. Героями действия становятся их жены — Екатерина Пешкова и Ольга Книппер, основатели МХТ Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, писатели из ближнего круга — Владимир Короленко и Лев Толстой.
30 января — 7 апреля, Дом-музей А. П. Чехова.
«Высокая вода», 18+
С 1 февраля поклонники современного искусства могут посетить специальные показы документального фильма «Высокая вода». Он снят по заказу Музея AZ и обращается к истории ленинградского андеграунда 1970−1980-х годов, в центре — город и сформировавшаяся в нём среда неофициального искусства. Это путешествие по Ленинграду и Петербургу глазами художника Анатолия Белкина. Также героями картины стали другие значимые персонажи: Илья Кабаков, Сергей Курёхин, Юрий Темирканов, Александр Сокуров.
1 февраля, 15:00, Центр «Зотов».
«Родина начинается здесь», 12+
Фото: пресс-службе Музея современной истории России.
Выставочный проект посвящён жизни прифронтового региона — Белгородской области в условиях СВО. Главные герои — обычные мирные жители. Эта выставка — не о военных действиях. Она — о жизни. О том, как в ситуации, где граница между тылом и фронтом почти стёрлась, люди продолжают выполнять своё дело, сохраняя достоинство, человечность и веру.
С 29 января до 8 марта, Музей современной истории России.
«Дмитрий Лион. Идущие», 16+
Фото: пресс-служба ММОМА.
Московский музей современного искусства и Российский еврейский конгресс представляют персональную выставку Дмитрия Лиона (1925—1993). Трагедия Холокоста для Лиона стала точкой отсчета. Он начал работать в середине 1950-х и взял на себя трудную миссию — визуально отразить катастрофу. Почти все произведения художника прямо или косвенно связаны с темой еврейства, а исторические сюжеты о судьбе гонимого народа стали одними из основных в его творчестве.
До 10 мая, ММОМА.
13 новых выставок современного искусства в Cube.Moscow, 12+
В большом выставочном зале PA Gallery представляет персональную выставку одного из ключевых практиков беспредметного искусства в России Андрея Волкова «Открытый контур». В галерее «КультПроект» откроется экспозиция «Грани жизни/Грани формы», объединяющая фотографии Валерия Орлова и скульптуры Людмилы Крутиковой. А также проекты от Syntax Gallery, Postrigay Gallery, Arts Square Gallery, Kupol Gallery, TRIPTYCH Gallery, «Небеса», M.A.R.S.H., InGallery, ЛУЧ.
С 31 января до 1 марта, Арт-пространство Cube.Moscow.
Концерты.
«Мы из СССР», 6+
Музыканты популярных групп «Веселые ребята», «Синяя птица», «Ариэль», «Голубые гитары», «Красные маки», «Белый орел», «Шестеро молодых», «Рок-Ателье» объединятся на вечер в один коллектив «Легенды ВИА 70−80-х». На сцену выйдут: Валерий Ярушин, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон, Валерий Дайнеко. Они исполнят нестареющие хиты, родом из СССР: «Мой адрес — Советский Союз», «Напиши мне письмо», «Как прекрасен этот мир», «Букет», «Беловежская пуща», «Бродячие артисты», «В краю магнолий» и многие другие.
4 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Любовь, сошедшая с экрана», 6+
Как личная история Мишеля Леграна отразилась в «Шербурских зонтиках», а влюбленность Нино Рота — в музыке к фильму «Ромео и Джульетта»? Об этом поведают народный артист России Игорь Верник и телеведущий Вадим Верник. Они представят личные истории, которые стали эмоциональным импульсом для создания произведений. В исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» прозвучат композиции Глена Миллера, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини, Эннио Морриконе.
29 января, 19:00, Московский международный Дом музыки.
«Бедные люди», 12+
В рамках Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета состоится московская премьера спектакля-концерта «Бедные люди», поставленного Муратом Абулкатиновым. В основе — одноименный роман Достоевского. Сентиментальная история любви простого чиновника Макара Девушкина к Вареньке Доброселовой. В ролях — Евгений Миронов и Юлия Хлынина. Особое место в постановке отведено музыке Чайковского. Его элегии и вальсы, исполняемые камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
2 февраля, 19:00, Зал Чайковского.
Фестивали.
V мультимедийный фестиваль «Биомеханика», 12+
30 января в Рахманиновском зале открывается крупнейший российский фестиваль электроакустической и мультимедийной музыки, созданный композиторами Николаем Поповым и Александром Хубеевым. Среди участников: платформа CEAM Artists — инженеры и музыканты воплотят в жизнь новейшие аудиовизуальные произведения, совместный проект с компанией «Прикладная робототехника» и робохореографом Дмитрием Масаидовым. В рамках концерта-открытия состоится мировая премьера произведений Николая Попова и Петра Айду.
30 января — 17 февраля, Московская консерватория.
Премии.
XXIV Национальная Премия в области кинематографии «Золотой Орел», 18+
Торжественная церемония вручения премии пройдет традиционно в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». В рамках церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. За приз в категории «Лучший фильм» поборются пять картин: «Август», режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.
30 января, 19:00, Мосфильм.