Показательный номер: «Бедные люди» у Башмета и «Золотой Орел» у Михалкова

Научно-популярный документальный цикл НМГ ДОК «Тело как гаджет» — это первая попытка на российском ТВ объяснить зрителям, как пользоваться собственным телом себе во благо. Первый фильм цикла посвящен человеческому разуму. Многие ученые уверены, что он — своего рода джойстик, и им можно управлять. Но так ли это? Эксперты объяснят, как мысли и сознание могут изменить жизнь человека. Зрители узнают, действительно ли мысли материальны, а нервные клетки не восстанавливаются, и чем мозг гениальных людей отличается от мозга среднестатистического человека.