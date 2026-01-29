Брат ты мне: Момоа и Батиста выпустили комедийный суперхит

Но не сюжета ждут от таких экшенов. Стержень здесь — дуэт Момоа и Батисты, где Момоа отведена самая выгодная роль. У него самый яркий внешний вид, совершенно Паниковский. У него самые острые реплики, где не только рекордное количество слов на букву f за минуту экранного времени, но и масса неполиткорректных острот. Про португальский язык он, например, говорит, что это как испанский, но по пьяни. Он вспоминает Джона Сину и даже Жан-Клода Ван Дамма в таких формулировках, что те наверняка не раз икнут в ближайшие дни миллионных просмотров. А уж сколько издевательств отведено якудза, просто не перечислишь. Там и ниндзя, и Наруто, и хохмы по поводу ритуальных татуировок — полный комплект.