Брат ты мне: Момоа и Батиста выпустили комедийный суперхит

Ироничный боевик «Опасный дуэт», он же «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew), вышел во всем мире сразу онлайн на Amazon Prime Video. Крупные американские издания поставили ему высокие баллы, а дуэт Дэйва Батисты и Джейсона Момоа смело сравнивают с героями «Смертельного оружия». «Известия» посмотрели фильм, за права на который с 2021 года боролись крупнейшие игроки рынка, и констатируют: это самый бодрый и витальный релиз января, причем не только на онлайн-платформах. Подробности — в нашем обзоре.
От твита до прайм-тайма.
История «Опасного дуэта» — это не самый обычный для Голливуда пример «народного кастинга». В августе 2021 года Джейсон Момоа в эфире шоу Джеймса Кордена заявил, что они с Дэйвом Батистой обсуждают создание «бадди-муви» в духе «Смертельного оружия». Было ясно, что большие друзья в реальной жизни, две мышцастых звезды комиксовых блокбастеров ни разу до этого не играли главные роли вместе и вот решили попробовать.
Твит Батисты о проекте стал виральным, и студия MGM (позже поглощенная Amazon) выиграла права на фильм в ходе, как говорят, очень агрессивных торгов.
Фото: Amazon MGM Studios.
Режиссером наняли Анхеля Мануэля Сото, постановщика «Синего Жука». А фанаты все эти годы изощрялись на форумах в остроумии и догадках на тему того, каким будет фильм. Момоа подливал масла в огонь, рассказывая всем, что их дуэт в кино будет «прям как инь-янь».
15 января на Таймс-сквер провели премьеру, а накануне онлайн-релиза ведущие СМИ неожиданно выставили этому проекту такие высокие оценки, что с ними можно хоть на «Оскар». На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма было 85% «свежести», сейчас, правда, балл несколько снизился, потому что менее крупные издания выпустили негативные отзывы.
Спецназ против копа.
Сюжет фильма так прост, что даже неловко рассказывать. На Гавайях встречаются после многолетней размолвки два сводных брата. Один живет здесь и аскетично служит инструктором спецназа ВМС, другой работает следователем на континенте, одевается как байкер и ведет себя как полный отморозок. У них только что убили отца, частного детектива, и братья решают найти виновных. Среди участников конфликта японская якудза, местные гангстеры, коррумпированные чиновники и бизнесмены.
Но не сюжета ждут от таких экшенов. Стержень здесь — дуэт Момоа и Батисты, где Момоа отведена самая выгодная роль. У него самый яркий внешний вид, совершенно Паниковский. У него самые острые реплики, где не только рекордное количество слов на букву f за минуту экранного времени, но и масса неполиткорректных острот. Про португальский язык он, например, говорит, что это как испанский, но по пьяни. Он вспоминает Джона Сину и даже Жан-Клода Ван Дамма в таких формулировках, что те наверняка не раз икнут в ближайшие дни миллионных просмотров. А уж сколько издевательств отведено якудза, просто не перечислишь. Там и ниндзя, и Наруто, и хохмы по поводу ритуальных татуировок — полный комплект.
Фото: Amazon MGM Studios.
Когда Момоа с Батистой оказываются в одном кадре, эта карнавальная энергия достигает мгновенного апогея. И за остротами, прописанными действительно остроумно и залихватски, запускается экшен, который стоит все те $150 млн, что потрачены на проект, и до последнего цента. Взрываются вертолеты, напрыгивают друг на друга и переворачиваются автомобили, всё это на бешеной скорости и очень натуралистично, видно, что компьютерную графику использовали минимально. Чтобы получилось олдскульно, в духе референсов 80-х годов, здесь даже Фила Коллинза в саундтрек поставили.
Особенное внимание уделено хореографии боев — они тут сделаны в стиле Джона Уика (даже ставили поединки те же самые люди), когда в ход идут любые предметы, а исход драки может решить самый невинный на вид предмет. Восточные единоборства, битвы на мечах, бокс — здесь всего ровно в той степени, чтобы не успеть надоесть. Это эмоции в чистом виде, которые доходят до кульминации, когда братья начинают мутузить друг друга. Зрители ждали этой сцены, и она их не разочарует, всё очень брутально, альфа-самцы будут бороться долго и жестоко.
Вместе с тем фильм постоянно иронизирует сам над собой, что делает ему честь. Например, жена героя Батисты — детский психотерапевт, и ее общение с этими громилами подчеркивает их инфантильность. Это трогательно, комично и в то же время придает персонажам необходимую уязвимость. Так нам легче к ним подключиться. А еще в фильме много цитат из классических экшенов, чтобы синефилы кричали от восторга. Отдельный бонус — реконструкция знаменитой сцены из «Олдбоя» Пак Чхан-ука, той самой, с молотком, снятой одним длинным дублем.
Почему фильм вышел только онлайн.
Здесь можно высказать несколько догадок, хотя не исключено, что в Amazon сейчас кусают локти, что не пустили фильм нормальным прокатом. Но логику поискать можно. Во-первых, фильм затянутый. Если из двух часов выкинуть всё, кроме диалогов и экшена, он выиграет, и не надо было пристраивать сюда драматизм. Не требуется он в таком кино.
Здесь нет яркого злодея, а всё какая-то мелочь: плохиш с британским акцентом, плохиш-японец, плохиш-чиновник — не с кем сражаться, некого ненавидеть или бояться. Братья такие крутые, что всё внимание только на них, а это не очень хорошо для кино.
Фото: Amazon MGM Studios.
Например, играет в фильме Темуэра Моррисон, Боба Фетт из одного из лучших сериалов по «Звездным войнам». Серьезный актер. А роль для него самая схематичная, он просто скучает в кадре. И мы скучаем в этот момент вместе с ним.
И так со всеми. То есть это не столько фильм в собственном смысле слова, а скорее шоу Момоа и Батисты. Оно идеальное в части их номеров, как совместных, так и сольных, но за пределами этих номеров сразу пустота и скука. Неизвестно, как бы это смотрелось в кинотеатре, а дома можно в эти моменты сходить на кухню и не спеша сделать бутерброд. Да, пожалуй, и съесть его там же, тоже неторопливо. А потом вернуться к экрану к моменту новой превосходной драки.
Официального перевода на русский Prime не предложил, так что в Сети уже начали появляться любительские. И, между прочим, вполне даже неплохие.