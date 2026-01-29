Календарь на 29 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

29 января 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Машина получила название «Motorwagen» и в 1887 году была представлена на Парижской выставке. Несмотря на то, что у авто было всего три колеса, оно было довольно шустрым и могло набирать скорость до 16 км/ч. Изобретение дало старт эре автомобилестроения. Кстати, заправлялись первые авто в аптеках: именно там продавали бензин, считавшийся эффективным антисептическим средством.