Календарь на 29 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

29 января в России отмечают День первооткрывателя, посвященный исследователям и новаторам. День мобилизации против угрозы ядерной войны напоминает о хрупкости мира и высокой опасности ядерной катастрофы. Водители могут отпраздновать День изобретения автомобиля. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 29 января.
* ~День первооткрывателя~
Сегодня поздравления принимают исследователи, ученые и новаторы, двигающие прогресс. День первооткрывателя — праздник молодой и пока неофициальный: в 2017 году его предложил отмечать Международный Фонд славянской письменности и культуры. Дату приурочили к открытию континента Антарктида российскими мореплавателями под командованием Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена. Это произошло в конце января 1820 года.
* ~День мобилизации против угрозы ядерной войны~
Дата приурочена к годовщине принятия Делийской декларации. 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели встретились лидеры шести государств: Индии, Мексики, Швеции, Греции, Танзании и Аргентины. Они обратились к ядерным державам с призывом прекратить гонку вооружений, заморозить ядерные арсеналы и приступить к их постепенному сокращению до полной ликвидации.
Несмотря на то, что декларация была подписана в годы «холодной войны», актуальность этого праздника в XXI веке только растет.
* ~День изобретения автомобиля~
29 января 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Машина получила название «Motorwagen» и в 1887 году была представлена на Парижской выставке. Несмотря на то, что у авто было всего три колеса, оно было довольно шустрым и могло набирать скорость до 16 км/ч. Изобретение дало старт эре автомобилестроения. Кстати, заправлялись первые авто в аптеках: именно там продавали бензин, считавшийся эффективным антисептическим средством.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 января в других странах.
День ньокки — Аргентина. В этот день аргентинцы собираются вместе и устраивают праздник ньокки — картофельных клецок. Рецепт этого блюда привезли в страну в XIX веке итальянские иммигранты. Сегодня ньокки не только очень популярное лакомство, но и символ удачи. Считается, если съесть их в семейном кругу 29 января, год будет счастливым.
День ворчуна — США. Сегодня американцы отмечают шуточный праздник в честь людей с тяжелым характером. Дата приурочена ко дню рождения комика Уильяма Клода Дюкенфилда, более известного как У. С. Филдс. Его творчество пришлось на первую половину XX века. Актер стал легендой благодаря способности превосходно изображать мизантропов — вспыльчивых и неприятных персонажей, ненавидящих всех вокруг.
Религиозные праздники 29 января.
* День поклонения честным веригам святого апостола Петра.
Сегодня православные верующие вспоминают начало гонений на христианскую Церковь и чудесные события, связанные со спасением первых последователей христианства.
Около 42 года от Рождества Христова царь Ирод приказал схватить апостола Петра и заключить его в темницу. Святого сковали тяжелыми цепями — веригами. Казалось бы, спасения из темницы нет, однако ночью Ангел Господень снял цепи с Петра и вывел его на свободу. Христиане вынесли вериги из темницы и сберегли их как святыню. Впоследствии многие страждущие получили исцеление, молясь подле них. Сейчас святыня хранится в Риме в храме Сан-Пьетро-ин-Винколи и доступна для поклонения.
Народные праздники и приметы 29 января.
* Петр — полукорм.
В этот день на Руси вспоминали апостола Петра и его чудесное избавление от тяжелых цепей. В честь святого народный праздник получил первую часть своего названия. Вторая привязана к давней традиции — проверять запасы корма для домашнего скота в конце января. Если соломы и сена осталось меньше половины от заготовленного, хозяева сажали скотину на экономное меню и начинали более аккуратно расходовать запасы. Главной задачей было рассчитать необходимое количество корма до начала весеннего выпаса.
Также в этот день крестьяне обследовали прилегающую к дому территорию. В конце января в лесах начиналось голодное время, и волки все ближе подбирались к жилью. Хозяева плотно запирали двери в дома, хлева и амбары. Строго-настрого запрещалось в этот день выбрасывать еду или баловаться ею: пропитание в конце зимы начинали экономить.
* Приметы.
Северный ветер — к морозам.
Мороз на Петров день — быть жаркому лету.
Сильная метель сулит обильные летние дожди.
Петухи песни завели в обед — скоро начнется сильная метель.
Какие исторические события произошли 29 января.
* 1616 год — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю точку Южной Америки — мыс Горн. Это место прославилось своим отвратительным климатом: большую часть года здесь идет дождь и дует сильный ветер.
* 1992 год — вышел указ Президента РФ Бориса Ельцина о свободе торговли, легализовавший предпринимательство.
Дни рождения и юбилеи 29 января.
* В 1752 году родился Александр Куракин — русский дипломат, вице-канцлер, член Госсовета. За пристрастие к драгоценностям он был прозван «бриллиантовым князем».
* В 1866 году родился Ромен Роллан — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Кто отмечает дни рождения.
* 89 лет исполняется Шридхару Чиллалу — идийскому фотографу, мировому рекордсмену, обладавшему самыми длинными ногтями на руке. Он не стриг ногти в течение 66 лет, отрастив их до 909 см.