Народный календарь. Почему в Макарьев день, 1 февраля, нельзя пить простую воду

Православные 1 февраля чтут память Макария Великого — христианского святого и отшельника, почитаемого в лике преподобного. Он является автором 50 бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его сочинений — духовная жизнь христианина.
В старину эту дату прозвали Макарьев день или Макар Весноуказчик. С этим именем связано много поговорок, например, «Валенком Макар раздувает самовар» или «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал».
Чтобы в доме царил мир, 1 февраля женщины пекли круглый каравай и угощали им всю семью. Кроме того, было принято зажигать лучину от очага и обходить с ней каждый угол дома. Считалось, что пламя и дым защитят родных от нечистой силы.
Согласно традиции, в Макарьев день нужно устраивать чаепитие — тогда весь год будет хорошая компания, повстречается любовь и жизнь наладится. Также 1 февраля нельзя пить простую воду, так как этим можно накликать болезнь. Ее можно заменить чаем или любым другим напитком.
Приметы погоды:
Метель в Макарьев день сулит буран на Масленицу.
Весь день ясно — весна придет рано.
Ветер дует с юга — лето будет жарким, с севера — ненастным.
Небо на закате алое — следующий день будет ветреным.
Именины отмечают: Антон, Ефим, Макар, Федор, Марк, Николай, Петр, Арсений.