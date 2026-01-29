В Казани выставили на продажу особняк, изъятый у режиссёра Тимура Бекмамбетова

Начальная стоимость лота установлена в размере 9,3 миллиона рублей, шаг аукциона составляет 466 тысяч рублей. Победитель торгов должен будет не только оплатить покупку, но и провести реставрационные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.
Торги организованы по решению Вахитовского районного суда Казани. Основанием стало исковое заявление прокуратуры, установившей факт ненадлежащего содержания архитектурного памятника. После пожара и обрушения кровли в 2021 году на объекте были проведены лишь противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация так и не началась. По состоянию на май 2025 года здание продолжало находиться в режиме консервации.
В судебном решении указано, что Тимур Бекмамбетов, выступавший ответчиком по делу, систематически пренебрегал своими обязательствами по сохранению объекта. Режиссёр покинул Россию после начала специальной военной операции.
