В Казани выставили на продажу особняк, изъятый у режиссёра Тимура Бекмамбетова

Торги организованы по решению Вахитовского районного суда Казани. Основанием стало исковое заявление прокуратуры, установившей факт ненадлежащего содержания архитектурного памятника. После пожара и обрушения кровли в 2021 году на объекте были проведены лишь противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация так и не началась. По состоянию на май 2025 года здание продолжало находиться в режиме консервации.