Квартира бесплатно. Кому перечислят социальные выплаты на покупку жилья и как получить льготы

— Чтобы бесплатно получить жильё, нужно соответствовать определённым критериям. И критериев этих немало. Тем не менее решить квартирный вопрос таким образом вполне реально. Претендовать на бесплатное жильё от государства могут люди, которые были официально признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для этого нужно не только иметь низкий доход, но и не иметь в собственности жилья площадью выше учётной нормы и дорогостоящего имущества. Причём важно, чтобы жилья свыше минимальной площади не было не только у заявителя, но и у членов его семьи, — отметила юрист Елена Кузнецова.