Квартира бесплатно. Кому перечислят социальные выплаты на покупку жилья и как получить льготы

Кто может получить квартиру бесплатно.
Получить квартиру бесплатно могут льготники. Жильё выдаётся в социальный наём. Затем его можно приватизировать и оформить в собственность. Получить квартиру можно из федерального или муниципального жилого фонда.
— Чтобы бесплатно получить жильё, нужно соответствовать определённым критериям. И критериев этих немало. Тем не менее решить квартирный вопрос таким образом вполне реально. Претендовать на бесплатное жильё от государства могут люди, которые были официально признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для этого нужно не только иметь низкий доход, но и не иметь в собственности жилья площадью выше учётной нормы и дорогостоящего имущества. Причём важно, чтобы жилья свыше минимальной площади не было не только у заявителя, но и у членов его семьи, — отметила юрист Елена Кузнецова.
Региональные нормативы по количеству квадратных метров на человека различаются. В целом же норматив колеблется в диапазоне от 10 до 15 квадратных метров на человека. Если площадь недвижимости меньше, то можно претендовать на улучшение жилищных условий. Также претендовать на новое жильё могут люди, которые живут в аварийном жилье или доме под снос. Также право на отдельное жильё есть у тех, кто страдает заболеваниями, при которых человеку нельзя проживать рядом с другими.
Кому положены субсидии на покупку жилья и как их получить.
Один из видов господдержки — именная и безвозмездная субсидия. Её можно потратить как на покупку, так и на строительство жилья. Это государственный жилищный сертификат. В России существует несколько видов таких сертификатов.
— Федеральные жилищные сертификаты предназначены для людей, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, военнослужащих и их вдов, сотрудников правоохранительных органов (МВД, ФСБ, МЧС), завершивших службу. И это лишь несколько категорий получателей. Полный список шире. Кроме того, существуют региональные жилищные сертификаты. Их могут получить, например, работники бюджетных организаций, молодые семьи, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, — рассказала Елена Кузнецова.
Она отметила, что также есть сертификаты на улучшение жилищных условий. Это субсидии нуждающимся, доплаты в процессе реновации для покупки недвижимости большей площади, а также компенсации за временный наём жилья. Получить такие меры поддержки могут, в частности, многодетные и молодые семьи, а также малообеспеченные люди. Сертификат можно использовать не только на покупку жилья, но и на погашение ипотеки.
Какие льготы можно получить при покупке квартиры.
В 2026 году продолжают действовать льготные программы. Только они становятся более адресными. Так, с 1 февраля вступает в силу главное изменение в льготных программах в этом году. Кредит по-прежнему можно будет взять под 6% годовых. Впрочем, теперь можно будет оформить только одну ипотеку на семью. Раньше право на льготную ипотеку было у каждого из супругов. Теперь в обязательном порядке созаёмщиками должны будут выступать оба взрослых члена семьи.
Жители Дальнего Востока и Арктики в 2026 году могут оформить дальневосточную и арктическую ипотеки под 2% годовых. Льготный кредит доступен, например, для молодых семей, получателей арктического и дальневосточного гектара, переезжающих в дальневосточные или арктические регионы медицинских работников, учителей, работников ОПК.
IT-ипотека под 6% тоже продолжит действовать в 2026 году. Чтобы получить льготный кредит, специалист должен зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в том случае, если он живёт в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях. Для всех остальных требования к минимальной зарплате ниже. Она должна быть более 90 тыс.