Юрист Русяев: взять отгул из-за болезни домашнего питомца нельзя

Юрист Илья Русяев отметил, может ли человек взять на работе больничный из-за болезни его питомца. Ответ на этот вопрос отрицательный — в трудовом законодательстве не предусмотрено подобных ситуаций.
Но решить проблему можно через уже существующие форматы отдыха или по согласованию с работодателем. Еще вариант — взять отпуск за свой счет без сохранения зарплаты.
— Работодатель обязан дать такой отпуск только в прямо перечисленных в ст. 128 Трудового кодекса случаях, например регистрация брака, смерть близких. Болезнь питомца туда не входит, значит, это право работодателя, а не обязанность, — сказал юрист RT.
Если случай экстренный, то о поездке к ветеринару нужно проинформировать руководителя (письменно, через мессенджер или почту), и с ним напрямую уладить ситуацию. Но затягивать нельзя, если не давать о себе знать более четырех часов, то это могут расценить как прогул.
Юрист так же посоветовал не просить разрешение на отсутствие, а согласовывать конкретный режим работы в этой ситуации.
Ранее, эксперт рассказал, что работа в день, объявленный официально нерабочим, должна быть оплачена дополнительно. Он указал, что согласно ст. 153 Трудового кодекса, за каждый час или день работы в праздничный период работник имеет право на не менее чем двойную оплату, пишет aif.ru.
Ранее, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, выгодно ли брать отпуск в феврале. По словам эксперта, это окажется выгоднее, чем январе, пишет «Газета.Ru».
А чтобы оформить дополнительную оплату за переработку на удаленной работе, следует задокументировать все задания, выходящие за рамки установленного рабочего графика. Это могут быть письма на корпоративной электронной почте, задачи на внутреннем корпоративном портале и сообщения в рабочих мессенджерах, сообщает Царьград.