Юрист Русяев: взять отгул из-за болезни домашнего питомца нельзя

Если случай экстренный, то о поездке к ветеринару нужно проинформировать руководителя (письменно, через мессенджер или почту), и с ним напрямую уладить ситуацию. Но затягивать нельзя, если не давать о себе знать более четырех часов, то это могут расценить как прогул.