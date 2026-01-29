Школьники из Оренбурга набирают миллионы просмотров роликами с домофонов

В Оренбурге школьники записывают ретро-песни через домофонные камеры. Видео © SHOT.
Десятиклассники из лицея № 9, известные как группа «23-й микрорайон», предпочитают исполнять ретро-хиты, а не публиковать привычные для их сверстников видео в TikTok. В репертуаре группы — песни Татьяны Булановой, Валерия Меладзе, группы «Ленинград» и других исполнителей. Жители города делятся записями выступлений в соцсетях, где ролики набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Тем временем, низкокачественный контент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом, массово заполняет рекомендации YouTube и приносит создателям миллионы долларов. К такому выводу пришли аналитики компании Kapwing. Согласно данным, среди видео, которые платформа предлагает новым пользователям, примерно каждое пятое — это так называемый «ИИ-мусор». Исследование топ-100 каналов в 150 странах выявило 278 полностью автоматизированных каналов, которые в совокупности набрали более 63 миллиардов просмотров и собрали 221 миллион подписчиков. Годовой доход от такой деятельности эксперты оценивают примерно в 117 миллионов долларов.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.