Школьники из Оренбурга набирают миллионы просмотров роликами с домофонов

Тем временем, низкокачественный контент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом, массово заполняет рекомендации YouTube и приносит создателям миллионы долларов. К такому выводу пришли аналитики компании Kapwing. Согласно данным, среди видео, которые платформа предлагает новым пользователям, примерно каждое пятое — это так называемый «ИИ-мусор». Исследование топ-100 каналов в 150 странах выявило 278 полностью автоматизированных каналов, которые в совокупности набрали более 63 миллиардов просмотров и собрали 221 миллион подписчиков. Годовой доход от такой деятельности эксперты оценивают примерно в 117 миллионов долларов.