Новосибирский эксперт Ашурков рассказал о новых штрафах ГИБДД

С февраля в России начнут действовать обновленные штрафные санкции для автомобилистов, а также возрастет размер некоторых существующих взысканий. Ашурков, возглавляющий Федерацию автовладельцев России по Новосибирской области, перечислил Сиб.фм основные нововведения.
Так, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством штраф увеличится до 3000 рублей, за неправильную парковку — до 5000 рублей, а за несоблюдение безопасной дистанции — до 1500 рублей (при повторном нарушении — 3000 рублей). Серьезнее станет наказание за повторное вождение без полиса ОСАГО — штраф составит от 3000 до 5000 рублей. Также вводится штраф в размере 2000 рублей за использование летних шин в зимний период.
Увеличены штрафы за перевозку детей без соответствующих удерживающих устройств: для физических лиц он составит до 5000 рублей. Для самозанятых за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей (ранее 25 000 рублей) — это в первую очередь затронет водителей такси. Юридическим лицам за аналогичное нарушение грозит штраф до 200 000 рублей.
Ашурков отметил, что повышение штрафов значительно опережает темпы инфляции, но подчеркнул необходимость реагирования государства на большое количество нарушений.
Эксперт также рекомендовал использовать бустеры или «треугольники ФЭСТ» для перевозки детей, которые уже могут сидеть самостоятельно, вместо детского кресла.
Напомним, в Новосибирске планирует решить проблему пробок у четвёртого моста.