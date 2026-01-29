Новосибирский эксперт Ашурков рассказал о новых штрафах ГИБДД

Так, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством штраф увеличится до 3000 рублей, за неправильную парковку — до 5000 рублей, а за несоблюдение безопасной дистанции — до 1500 рублей (при повторном нарушении — 3000 рублей). Серьезнее станет наказание за повторное вождение без полиса ОСАГО — штраф составит от 3000 до 5000 рублей. Также вводится штраф в размере 2000 рублей за использование летних шин в зимний период.